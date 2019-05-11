رجل أعمال شهير يكشف عن ملاحظة مثيرة بعد قضاء أربعة أيام مع الملك سلمان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اللقاء من الصفر"، أن العقال وقع من على رأسه عندما قابل الملك خالد، إلا أن الملك كسر الجليد وتعامل مع هذا الموقف المحرج.

وأشار إلى أن الملك سلمان تحدث معه حول العمل وساعده في فتح مكتب له بالمملكة، لافتا إلى أنه جلس بجانبه لمدة 4 أيام وهو يدير شؤون إمارة الرياض ويوضح له كيفية الإدارة.

وأفاد بأنه لاحظ كتابة الملك سلمان ملاحظات في أوراق العمل، ليكتشف أنه "أكثر قارئ في الدنيا" حيث قرأ مقالة عنه في مجلة لبنانية لم يكن مطلع عليها.

ولد طلال أبو غزالة في يافا بفلسطين عام 1938، ثم انتقل إلى لبنان لاجئا عام 1948، وأنهى هناك التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت.

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وبعد التخرج عمل في إحدى شركات التدقيق وفي عام 1969، حضر مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الملكية الفكرية، ومنها قرر العمل في مجال الملكية الفكرية، وبداية أسس شركة أبو غزالة للملكية الفكرية، وبعدها أسس شركة طلال أبو غزالة للمحاسبة.

وفي خلال الأربعة أعوام الأخيرة نمت المجموعة بمعدل 10%، لتصبح من أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم، والوحيدة في تخصصها على القائمة حسب تصنيف فوربس، وتعتبر من أهم وأقوى 20 شركة، مختصة في الخدمات المهنية والشركة الأولى بالملكية الفكرية.

وتمتلك الشركة 85 مكتبا حول العالم، في الإمارات والمملكة وقطر والكويت والبحرين والصين، والهند وتركيا وألمانيا وأفغانستان والمكسيك وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها.