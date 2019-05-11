شاهد.. فنان تشكيلي يرسم أكبر جدارية لولي العهد بمحافظة #الخرمة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أطلق الفنان التشكيلي عبد الله بن دعال السبيعي ريشته لترسم أكبر جدارية بمحافظة الخرمة، تحمل صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونشر السبيعي عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” عدة مقاطع وصور للجدارية الضخمة، التي رسمها على منزل مواطن بأحد الشوارع الرئيسية بالمحافظة، ما جعلها معلما فنياً تزينت به المحافظة.
وقال السبيعي تعليقا على الجدارية: “تعبر ريشة الرسام عن الذي يجول بقلبه، عشقنا لولي العهد أمير الشباب سمو الأمير محمد بن سلمان جعلني أجتهد في هذا العمل”، معربًا عن أمنيته أن ينال رضا الجميع.
وأثارت الجدارية حالة من الإعجاب بين رواد مواقع التواصل، الذين انهالوا بالإشادة على الفنان دعال لحسه الفني وإبداعه في رسم الجدارية.
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