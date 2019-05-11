مقتل مستشارة برلمانية أفغانية في هجوم لمسلحين في #كابول

الخليج - واس

قال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية إن مستشارة برلمانية قُتلت برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم .

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي قوله إن مينا مانجال، مستشارة اللجنة الثقافية بالبرلمان قُتلت حوالي الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا في منطقة الشرطة الثامنة بالمدينة، وأضاف رحيمي أن مانجال قُتلت برصاص مسلحين مجهولين،وتم فتح تحقيق بشأن الحادث.