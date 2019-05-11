انت الان تتابع السعودية: 6.3 مليون شخص أدوا العمرة الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن أكثر من 6 ملايين و 318 ألف شخص أدوا العمرة الموسم الحالي (الذي بدأ في غرة محرم 1440)، حتى 4 رمضان الجاري، لافتة إلى أن عدد المعتمرين المتواجدين الآن داخل المملكة بلغ أكثر من 648 ألفا، منهم أكثر من 463 ألفا في مكة، و أكثر من 184 ألفا في المدينة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن احصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، تشير إلى أن أكثر الجنسيات قدوما كانت بالترتيب: باكستان، إندونيسيا، الهند، مصر، تركيا، الجزائر، اليمن، ماليزيا، العراق، والأردن.

ويقيس مؤشر العمرة الأسبوعي 5 جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة. ولفت