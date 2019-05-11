جوجل تضيف رسومات تعبيرية جديدة لنظام Andriod Q

شهد مجال تصميم الرموز التعبيرية emoji على مدار العقدين الأخيرين مراحل تطور كبيرة للغاية، فمع انطلاق استخدام جوجل Google لتلك الرموز منذ عام 1999، والتي كان عددها في ذلك الوقت لا يتجاوز الـ176 تتخطى اليوم أعداد الرموز التعبيرية emoji الـ3000 رمز متنوع ومختلف، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع engadget.com المتخصص في مجال التكنولوجيا أعلنت شركة جوجل Google أن مستخدمي هواتف بيكسل Pixel التابعة لها سوف يتمتعون برموز تعبيرية emoji جديدة كليا، لتضاف إلى القائمة الموجودة في الأساس على الهواتف الذكية.

وسوف تتضمن الرموز التعبيرية الجديدة والبالغ عددها 53 رمزا أشخاصا مختلفي البشرة من الذكور والإناث بتسريحات شعر جديدة، بما في ذلك شخصيات صهباء (أصحاب الشعر الأحمر)، بالإضافة إلى العلماء، كما ستضاف شخصيات أخرى مثل دراكولا والأموات الأحياء الذين يطلق عليهم اسم الزومبي.

وأوضحت جوجل Google أن قائمة الرموز التعبيرية emoji الجديدة تصل إلى الهواتف الداعمة لنظام التشغيل الأكثر أندرويد كيو Android Q، في وقت لاحق من العام الجاري لتتبعها بعد ذلك جميع الهواتف الذكية، سواء الداعمة لأنظمة تشغيل الأندرويد Andriod المختلفة أو هواتف الآيفون iPhone التابعة لشركة أبل Apple الأمريكية.