164 مليون أمريكي يمارسون ألعابا إلكترونية

يمارس نحو 65% من الأمريكيين البالغين ألعابا إلكترونية، أي ما يعادل نحو 164 مليون شخص، من بينهم 46% من النساء، وفقا لدراسة أعدها معهد "إيبسوس" لحساب الجمعية الأمريكية لمصممي البرمجيات، وفقا للعين الإخبارية.
وبحسب الدراسة فإن نحو 60% تقريبا من بين هؤلاء اللاعبين أشاروا إلى أنهم يفعلون ذلك عبر هاتف ذكي.
ومع احتساب اللاعبين برمتهم بمن فيهم القصر، يبلغ متوسط عمر اللاعبين 33 عاما بتراجع طفيف عن العام السابق الذي بلغ فيه متوسط العمر نحو 34 عاما، و35 عاما عن 2016.
ومن بين اللاعبين البالغين أكد 63% أنهم يمارسون الألعاب الإلكترونية مع آخرين. ويمضي اللاعبون البالغون نحو 5 ساعات في الأسبوع تقريبا في اللعب مع آخرين عبر الإنترنت.
وعلى صعيد الأسر التي تضم طفلا أو عدة أطفال، تشمل 70% منها طفلا واحدا على الأقل يلعب، لكن 79% من اللاعبين فيها هم بالغون.
وأجريت الدراسة على "أكثر من 4000 شخص".
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