الصين تطلق تجارة تصدير السيارات المستعملة

أطلقت الصين تجارة صادرات السيارات المستعملة، حيث سمحت لبكين وتيانجين وشانغهاي وقوانغدونغ بأن تكون ضمن الدفعة الأولى المكونة من 10 مناطق للقيام بمثل هذه التجارة، وفقا للعين الإخبارية.

وذكر بيان لوزارة التجارة الصينية، نشرته صحيفة الشعب الصينية على موقعها الإلكتروني، أن سوق تصدير السيارات المستعملة يتمتع بإمكانيات نمو هائلة.

وبدأت التجارة رسميا يوم الأحد الماضي، وفي وقت سابق تم إصدار مبدأ توجيهي في أواخر أبريل يطلب تطوير التفتيش السليم وخدمات ما بعد البيع لصادرات السيارات المستعملة.

وقال البيان إن وزارة التجارة ستعمل مع وزارة الأمن العام والمصلحة العامة للجمارك لتحسين اللوائح والخدمات لدعم القطاع.

وأظهرت البيانات الصناعية أن نحو 13.82 مليون سيارة مستعملة تم تداولها في الصين خلال العام الماضي، أي أقل من نصف السيارات الجديدة التي تم بيعها.