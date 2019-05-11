مستشفى إيطالي يحيي ذكرى وفاة دافينشي بطريقة مميزة

دعا مستشفى جيميلي في العاصمة الإيطالية روما فنان شارع لرسم لوحة "مادونا ليتا" الشهيرة المنسوبة إلى ليوناردو دافينشي بحجم كبير، إحياءً للذكرى الـ500 لوفاة عبقري عصر النهضة، وفقا للعين الإخبارية.

الفنان الإيطالي أندريا رافو ماتوني معروف بنسخه أعمال الفنانين بحجم ضخم لا سيما كارافاجو، باشر رسم لوحة "مادونا ليتا"، الإثنين، على أحد جدران مستشفى جيميلي الشهير في إيطاليا، ومن المتوقع أن ينجز هذه المهمة السبت.

ودعي أندريا رافو ماتوني قبل فترة قصيرة إلى إقامة فنيّة في قصر أمبواز الملكي في وسط فرنسا، حيث قبر دافينشي، لإنجاز 5 لوحات كبيرة الحجم مستوحاة من لوحة للفنان فرنسوا-جيوم ميناجو (1744-1816) بعنوان "وفاة ليوناردو دافينشي".

وتعود لوحة "مادونا ليتا" إلى عام 1490 وقد صممها ليوناردو دافينشي، لكن تنفيذها منسوب إلى جوفاني أنطونيو بولترافيو بناءً على رسم تحضيري للرسام الكبير.