سوزوكي تكشف عن نسخة رياضية وحصرية من سيارتها الصغيرة "سويفت"

عبر جلسة تصوير غير تقليدية ظهرت خلالها في سباق مع إحدى الدراجات النارية، كشفت شركة سوزوكي عن النسخة الرياضية الجديدة من سيارتها الصغيرة "سويفت"، وفقا للعين الإخبارية.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للنسخة الرياضية للطراز سويفت، التي يتوقع أن يشهد معرض فرانكفورت الدولي ظهورها الأول أمام الجمهور في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال الموقع الأمريكي إن سوزوكي تنوي طرح نسخ محدودة للغاية من هذا الطراز الرياضي الصغير، بعدد 30 سيارة فقط، سيتم تصنيعها بمصنع الشركة اليابانية بهولندا.

وخفضت سوزوكي في وزن هذه النسخة الرياضية من طراز سويفت بحوالي 100 كجم من الوزن بالمقارنة بالنسخة التقليدية منه.

ويعمل الطراز بنسخته الرياضية بمحرك توربيني ينتج قوة 138 حصانا، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بستة سرعات، وهو قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 8.1 ثانية فقط.