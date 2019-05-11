شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحصد نحو 500 ألف طن من القمح المحلى فى بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التجارة العراقي هاشم العاني إن العراق حصد نحو 500 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم في منتصف أبريل نيسان وحتى التاسع من مايو. وأضاف أن وزارة التجارة دفعت للمزارعين 145 مليار دينار عراقي (122 مليون دولار) للقمح الذي تم حصاده حتى الآن. وقالت وزارة الزراعة في أبريل إن العراق يتجه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل أمطار غزيرة، مضيفة أن واردات القمح ستكون أقل إذا تحقق ذلك الرقم. Advertisements

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