شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: تصاعد حدة المعارك في جبهات القتال بمحافظة الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم (السبت) بتصاعد حدة المعارك بين قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني من جهة وبين ميليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهات القتال في محافظة الضالع جنوبي البلاد. ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية اليوم عن هذه المصادر قولها إن قتلى وجرحى سقطوا في معارك تجري في أطراف مدينة قعطبة شمالي الضالع.

جدير بالذكر أن وتيرة المعارك تزايدت بعد هجمات شنها الحوثيون لمحاولة التقدم والتوغل إلى عمق مدينة قعطبة عقب تقدمهم وتمركزهم في الأطراف الغربية والشمالية للمدينة.

وكان المتمردون الحوثيون قد سيطروا على عدد من المؤسسات وأحياء وشوارع مدينة قعطبة وتوغلوا فيها، غير أن القوات المشتركة تمكنت من دحرهم بعد معارك عنيفة شهدتها المدينة.

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