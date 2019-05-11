واختفت صورة عمر البشير من الأبراج الستة بحي شمبات، الموجود قبالة "السوق المركزي"، كما ذكرموقع "سكاي نيوز" عن صحيفة "الوطن" السودانية.
وكانت الأبراج الستة تسمى "أبراج البشير"، حيث كانت تتزين بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية.
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يشار إلى أن عددا من المؤسسات الحكومية والسفارات شرعت منذ أبريل/نيسان الماضي في إزالة اسم عمر البشير وصورته من فوق جدران المباني الحكومية كدليل على سقوط حكمه ونظامه.
وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر البشير يتلاشى من حياة السودانيين... الشرطة السودانية تزيل صور الرئيس السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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