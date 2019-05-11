مصادر تكشف تفاصيل تعرض البرهان لمحاولة اغتيال وتقديمه استقالته 3 مرات

ونقلت صحيفة "الركوبة" السودانية عن أحد أفراد أسرة البرهان، القول إنه تعرض لمحاولة اغتيال الأسبوع قبل الماضي، تم إحباطها بواسطة الأجهزة الأمنية العسكرية قبل تنفيذها.

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كما ذكر المصدر أن البرهان تقدم باستقالته 3 مرات، أول مرة كانت يوم 19 أبريل/ نيسان وبعدها يوم 25 ولم يتم قبولهما، وتقدم باستقالته مرة أخرى الأسبوع الماضي ولم يقرر المجلس فيها بعد".

وأضاف: "يتعرض البرهان لضغوط كثيرة، وقد تعرض الأسبوع قبل الماضي لمحاولة اغتيال ولكن تم إحباطها بواسطة الأجهزة الأمنية العسكرية قبل تنفيذها".

ورفض الكشف عن تفاصيل مخطط اغتيال البرهان والجهة التي تقف خلف محاولة اغتياله، مضيفا "لا يمكنني الحديث عن التفاصيل، ولا أعرف الجهة التي تقف خلفها، كانت محاولة إغتيال وتم كشفها قبل التنفيذ".

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كما رفض الكشف عن سبب تقدم البرهان باستقالته من رئاسة المجلس العسكري، قائلا "لا أعرف ولكني أتمنى أن تقبل استقالته هذه المرة".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.