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القاهرة- سبوتنيك وقال بيان عن مكتب المبعوث، صباح اليوم السبت، "يرحب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق مايكل لوليسغارد بالعرض الذي قدمه أنصار الله (الحوثيين) وعزمهم على القيام بإعادة الانتشار المبدئي الأحادي الجانب من موانئ الحديدة، والصليف، وراس عيسى"، متابعة "ستقوم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بمراقبة عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه والإبلاغ عنها، والتي سوف تبدأ 11 مايو/ أيار، وستكتمل 14 مايو 2019".
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وأكد البيان "يظل التنفيذ الكامل لاتفاقية الحديدة عاملا فعالا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى اليمن، حيث لا يزال الملايين بحاجة للمساعدة المنقذة للحياة".
ولفت إلى أنه "يجب على الأطراف اليمنية أن تواصل العمل بشكل عاجل لتحقيق هذا الهدف، وجميع الالتزامات، التي تم التعهد بها في ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول 2018".
وأكد البيان "ستواصل الأمم المتحدة في تقدم الدعم للأطراف في هذا الصدد حتى تفي بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني، وتعيد السلام والاستقرار لأرضهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ترحيب أممي بعرض الحوثيين إعادة الانتشار المبدئي من موانئ الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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