عُمان تعيد فتح سفارتها في العراق

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن سلطنة عمان قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في العراق.

وقالت الوزارة، في بيان مساء الجمعة، إن "وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، تسلم رسالة من نظيره العمانيّ يوسف بن علويّ يُعرب فيها عن عزم سلطنة عُمان إعادة افتتاح سفارتها، واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية لدى بغداد".

وأضاف البيان أن "العراق يرى في هذه الخطوة أنها تعبر عن حرص الأشقاء في عُمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة الجادة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي".

وأشار إلى أن "العراق يعتقد أن قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يشير إلى تطور إيجابيٍّ في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك".

وتشهد العلاقات بين العراق وسلطنة عُمان تطوراً ملحوظاً منذ سنوات، حيث يقول الطرفان إنهما يسعيان إلى "اتباع سياسة الحياد" من ملفات إقليمية مختلفة.

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