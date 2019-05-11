رئيس كتلة برلمانية يحث "تركمان العراق" على زيادة الانجاب

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365



حث رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب ارشد الصالحي، شباب "المكون" على زيادة انجاب الأطفال، نظرا لانخفاض نسبة مواليدهم، رغم الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.

وقال الصالحي في تصريح ادلى به على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باللغة التركمانية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، انه "وان كانت الظروف المعيشية صعبة اليوم على الجميع ان يزيد من عدد الاطفال".

وتابع، "اننا بحاجة الى زيادة عدد نفوسنا".

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"وأوضح الصالحي، ان عدد أفراد العوائل التركمانية بالماضي كانت لا تقل عن 10" للأسرة الواحدة، "لذلك يجب على شبابنا ان لا يكرروا أخطاء من لم يقم بزيادة عدد افراد اسرته"، في إشارة إلى انخفاض نسبة مواليد المكون الجدد.

والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية واقليم الشمال فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل.

ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن مسؤولون في المكون يقولون إنهم يشكلون نحو 7 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 33 مليونا.

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