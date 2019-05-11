مفاجأة في قضية #فهد_المولد قد تغير مجرى الأحداث

كشف مصدر في نادي الاتحاد مقرب من اللاعب فهد المولد، أن أحد “المدلكين” قد أعطى اللاعب دواءً لاسترخاء العضلات لمساعدته في التعافي من بعض الآلام العضلية التي ألمت به بين مباراتي لوكوموتيف الأوزبكي والنصر الودية.

وأوضح المصدر – بحسب عكاظ – أن تلك المعطيات الجديدة قد تكون سببا في براءة “المولد” من اتهامه بتعاطي المنشطات، مشيرا إلى أن اللاعب أجرى اختبارات في عدة مباريات سابقة وكانت النتائج تؤكد عدم تعاطي اللاعب لأي منشطات .

وأشار المصدر إلى أن دواء الاسترخاء الذي أخذه المولد كان يحتوي على نسبة بسيطة من مادة مشتقة من الإمفيتامين المحظورة، مؤكدا أن المولد لم يكن على علم بذلك.

وأضاف أنه سيتم عقد جلسة استماع بعد 10 أيام من تاريخ وصول الخطاب للنادي، وسيتم الاستماع لأقواله بعد أن أقر اللاعب لإدارة النادي بتناوله للدواء بحسن نية وبغرض العلاج، وأنه لم يكن يعلم بأن هنالك نسبة من مادة ً الإمفيتامين المنشطة فيه.

وتوقع المصدر أن يتم تقليص العقوبة الموقعة على اللاعب إلى نصف العقوبة الأصلية المقرونة بنسبة المادة المحظورة الموجودة في العينة، بعد التأكد من حسن نيته فضلا عن إجراء تحليل له أكثر من 5 مرات وأثبتت جميعها سلامته.