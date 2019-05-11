دوري_الخليج_العربي : #ريجيكامب يرفض مواجهة #الشارقة بالبدلاء

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صحيفة الخليج الإلكترونية
قطع لورينت ريجيكامب، المدير الفني للوصل (الإماراتي)، الطريق أمام التكهنات بمشاركته بالبدلاء أمام الشارقة ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري الخليج العربي.
فبينما سيطمع الملك، متصدر جدول الترتيب، في حسم اللقب لصالحه قبل اللجوء إلى الجولة الأخيرة من المسابقة، فإن المباراة تقل في أهميتها بالنسبة للإمبراطور، صاحب المركز التاسع.
وأكد ريجيكامب، “نحن نحترم المسابقة التي نشترك بها، ونسعى إلى تقديم كل ما لدينا في كل مباراة نخوضها فيها من أجل تحقيق النتائج الجيدة. لذلك سندخل مباراة الشارقة القادمة بكافة عناصرنا الأساسية نظراً لاكتمال صفوف الفريق، وعدم وجود أي مصاب في الوقت الحالي”.
وأكمل الرجل الروماني، “نحن أيضا سنخوض المباراة على ملعبنا، وسنسعى إلى تقديم كل ما لدينا في المباراة من أجل الفوز بها، وحصاد نقاطها الثلاثة”.
ومن الجدير بالذكر بأن مباراة الدور الأول، والتي احتضنتها “الإمارة الباسمة”، كانت قد أسفرت عن اكتفاء الشارقة والوصل بالتعادل بنتيجة 1-1.
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