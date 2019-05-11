انتر_ميلان يتوصل لاتفاق مع #كونتي

أكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية توصل نادي إنتر ميلان لاتفاق من أجل التعاقد مع المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي ومنتخب ايطاليا أنتونيو كونتي.

ويقترب انتر ميلان من إقالة مدربه الحالي لوتشيانو سباليتي وذلك عقب اقتراب فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل.

سباليتي فشل في الفوز بالدوري الإيطالي ولايزال لم يحسم تأهله لدوري الأبطال حتى الآن، كما أنه خرج من الدوري الأوروبي.

وينتظر أن يتحصل كونتي على راتب يصل إلى 9 ملايين يورو في الموسم الواحد مع النيراتزوري بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.