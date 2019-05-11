الدفاع_المدني تحذر من أمر خطير على الأطفال بالأسواق التجارية

صحيفة الخليج الالكترونية حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة استخدام السلالم الكهربائية على الأطفال، ناصحة بضرورة الانتباه لهم أثناء استخدامهم السلالم الكهربائية بالأسواق. وقال الدفاع المدني في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “لتجنب الخطر رافق أطفالك عند استخدامهم السلالم الكهربائية في الأسواق التجارية”.

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