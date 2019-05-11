كهربا لـ #فهد_المولد :خدمت وطنك قبل ناديك

صحيفة الخليج الإلكترونية قدم محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الزمالك الحالي والاتحاد السابق الدعم لرفيقه فهد المولد عقب أزمة المنشطات التي يتعرض لها في الوقت الخالي.

يذكر أن اللجنة الوطنية للمنشطات أرسلت إشعارًا لنادي الاتحاد تفيده بوجود مادة محظورة في العينة التي أُخذت من المولـد عقب لقاء النصر.

ووجه “كهربا” رسالة مؤثرة إلى فهد المولد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: “خدمت وطنك قبل ناديك …. الله يفرج همك كلنا معاك مهما حصل يا نمر العميد”.

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