وفاة وإصابة 7أشخاص من عائلة واحدة إثر تصادم على طريق السيل ـ الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي شخصان فيما أصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوته ، إثر حادث تصادم على طريق السيل بعد كوبري البهيتة باتجاه الطائف ، وباشرت الفرق الإسعافية موقع الحادث وتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى .

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت البلاغ على الرقم ٩٩٧ عند الساعة ٨:٣٦م والتي بدورها قامت بتوجيه أربع فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري وفرقة من صحة الطائف.

وأضاف: عند وصول الفرق للموقع اتضح أن بالموقع سبع حالات اسعافية من عائلة واحدة إثنتان منها انتقلت الى رحمة الله.

وأردف قائلاً : تم التعامل مع جميع الحالات الخمس المتبقية ونقلها بعد ذلك الى مستشفى الأمير سلطان العسكري.