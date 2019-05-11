الان تتابع إصابة 4 نواب في برلمان هونج كونج بعد شجار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هونج كونج- الخليج 365:
أصيب أربعة أشخاص على الأقل في برلمان هونج كونج اليوم السبت، في شجار نشب بين نواب ديمقراطيين معارضين، ونواب
مؤيدين للحكومة، بشأن رئاسة إحدى اللجان في المجلس التشريعي.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون بهونج كونج (آر.تي.إتش.كيه) إن الجانبين شكلا لجانا متنافسة، حاولت العمل من نفس غرفة اللجنة اليوم السبت.
واتهم النواب بعضهم البعض بالعنف، عندما طُرح أحد المشرعين أرضا، بينما وضع المسعفون ضمادات على ذراع آخر، وشكت نائبة من إصابتها بدوار بعد ضربها على رأسها.
وكان أكثر من 22 ألف من سكان هونج كونج قد نظموا مسيرات الشهر الماضي ضد قانون مقترح، سيسمح بتسليم المجرمين للبر الرئيسي الصين.
وكانت تلك المسيرة الأكبر منذ سنوات، حيث زاد عدد المشاركين فيها عن المسيرات الثلاث الأخيرة التي تم تنظيمها، لإحياء ذكرى احتجاجات ميدان تيانانمين، وهي مسيرة سنوية يشارك فيها بشكل منتظم عشرات الآلاف.
وبموجب بنود القانون الجديد، الذي تم طرحه أمام الهيئة التشريعية شبه الديمقراطية في هونج كونج، ستكون الحكومة قادرة على تسليم مشتبه بهم جنائيا على أساس كل حالة على حدة إلى دول، ليست لديها اتفاق لتسليم المجرمين، مثل البر الرئيسي الصين.
يذكر أنه عندما عادت هونج كونج، وهي مستعمرة بريطانية سابقة إلى السيادة الصينية في عام 1997، لم توقع اتفاقا لتسليم المجرمين مع بكين، بسبب مخاوف بشأن اختلافات في نظاميهما القانونيين.
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