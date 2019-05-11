كيم كاردشيان تعلن مولد طفلها الـ4 من "أم بديلة"

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، الجمعة، عن مولد طفلها الـ4 من خلال أم بديلة، عبر حسابها على "تويتر"، وفقا للعين الإخبارية.
وكتبت كاردشيان التي يتابعها على "تويتر" نحو 60 مليوناً: "لقد وصل، وهو رائع، يبدو حالياً وكأنَّه توأم لشيكاجو، أنا متأكدة أن شكله سيختلف كثيراً، لكنه الآن مثلها تماماً".
ولدى كاردشيان وزوجها المغني كاني وست 3 أطفال آخرون هم شيكاجو، التي ولدت في يناير/كانون الثاني 2018 من أم بديلة أيضاً وسينت البالغ من العمر 3 أعوام ونورث وعمرها 5 سنوات.
ولم يكشف الزوجان عن اسم المولود الجديد بعد.
وقرر الزوجان استخدام أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كاردشيان من مشاكل صحيّة خطيرة بعد ولادة سينت في 2015 إذا أقدمت على الحمل مجدداً.
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