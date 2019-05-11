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بدأت القاذفات الأمريكية "الشبح" من طراز بي 52 الاستراتيجية والتي أمر بها البيت الأبيض بالانتشار في الخليج لمواجهة تهديدات إيران غير المحددة بضرب قواعد جوية أمريكية في المنطقة. وأظهرت الخميس الصور التي أصدرها سلاح الجو الأمريكي قاذفات القنابل من طراز بي 52-إتش وهي تصل إلى قاعدة العديد الجوية في قطر. وقالت مصادر آخرى مطلعة إن طائرات وأسلحة جو أخرى تكون قد هبطت في مكان مجهول الأربعاء.
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شاهد: بعد التهديد الإيراني القاذفة "الشبح" تصل قاعدة العديد في قطر
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وحددت القوات الجوية الأمريكية القاذفات بي 52 على أنها قادمة من الفرع العشرين لقاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا. هذا وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الأحد الماضي أنه سيرسل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن وقاذفات القنابل لمواجهة تهديدات طهران.
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من جهتها أعلنت إيران يوم الأربعاء أنها ستبدأ في التراجع عن اتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية، بعد عام من سحب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من الاتفاق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.