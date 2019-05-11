دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

بدأت القاذفات الأمريكية "الشبح" من طراز بي 52 الاستراتيجية والتي أمر بها البيت الأبيض بالانتشار في الخليج لمواجهة تهديدات إيران غير المحددة بضرب قواعد جوية أمريكية في المنطقة. وأظهرت الخميس الصور التي أصدرها سلاح الجو الأمريكي قاذفات القنابل من طراز بي 52-إتش وهي تصل إلى قاعدة العديد الجوية في قطر. وقالت مصادر آخرى مطلعة إن طائرات وأسلحة جو أخرى تكون قد هبطت في مكان مجهول الأربعاء.

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شاهد: سيدات روسيا البيضاء يرقصن رقصا تقليديا احتفالا بموسم الحصاد روسيا البيضاء Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO شاهد: بعد التهديد الإيراني القاذفة "الشبح" تصل قاعدة العديد في قطر Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وحددت القوات الجوية الأمريكية القاذفات بي 52 على أنها قادمة من الفرع العشرين لقاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا. هذا وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الأحد الماضي أنه سيرسل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن وقاذفات القنابل لمواجهة تهديدات طهران.

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من جهتها أعلنت إيران يوم الأربعاء أنها ستبدأ في التراجع عن اتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية، بعد عام من سحب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من الاتفاق.