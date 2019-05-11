تجدد محادثات التجارة بين الصين وأمريكا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، أمس الجمعة إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على إجراء المزيد من محادثات التجارة في بكين، وذلك بعد جولة مناقشات في واشنطن وصفها بأنها صريحة وبناءة.

وقال ليو في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية إنه لا يعتقد أن اتفاق التجارة المحتمل قد "انهار" مضيفا أن حدوث انتكاسات صغيرة أمر لا مفر منه.

وذكر أن الولايات المتحدة والصين لديهما تفاهمات متبادلة كبيرة لكن لا تزال هناك خلافات بشأن "قضايا مبدئية".

Advertisements

أشار إلى أن بكين لا يمكن أن تقدم تنازلات بشأن تلك "القضايا المبدئية"، لكنه متفائل بحذر بشأن مستقبل محادثات التجارة.

وقال إن الصين تعارض بقوة أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية ويتعين عليها أن ترد على تلك الزيادة.

ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ أمس الجمعة.

وقالت بكين إنها سترد، مما يفاقم التوترات في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.