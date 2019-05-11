شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: أى انتشار أحادى بالحديدة تحايل على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الفريق الحكومي اليمني بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة صغير بن عزيز، اليوم الجمعة، استعداد الفريق الحكومي تنفيذ المرحلة الأولي من عملية إعادة الانتشار حسب ما تم الاتفاق عليه.

وقال صغير بن عزيز - عبر مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - :أبلغنا كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد باستعدادنا تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في أكثر من رسالة.

وأضاف بن عزيز أن أي انتشار أحادي بدون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايلا على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقاتها وسوف يعري الأمم المتحدة".

Advertisements

ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية وعضو الفريق الحكومي بلجنة الحديدة العميد صادق دويد أنه وبعيدا عن التلاعب بالألفاظ، فإن انسحاب الحوثي من موانئ الحديدة هي الخطوة الأولى من المرحلة الأولى.

وأضاف: ندعم تنفيذ الاتفاق ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذه وفق ما تم التوافق عليه من التحقق والمراقبة وإزالة الألغام والعوائق والمظاهر العسكرية.

وأعلنت الأمم المتحدة، أنها ستراقب إعادة انتشار الحوثيين في محافظة الحديدة باليمن الذي سيبدأ غدا السبت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.