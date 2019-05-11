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وقال بن شرادة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما حدث في هيوستن الأمريكية بفتح مكتب مشتريات بقيمة 60 مليار دولار أمريكي تعتبر خطوة غير صائبة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط".
© Sputnik . Andrey Stenin
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، أنه "يعتبر من الصعب أن نصلح قطاع النفط من إيراداته التي لا تكفي باب المرتبات التسييرية للدولة"، موضحاً أن "نحتاج إلى أموال كبيرة لإصلاح ما أفسدته الحروب لبناء البنية التحتية للدولة، وهذا لن نستطيع القيام به من المورد الوحيد الذي هو النفط و يجب على الدولة التوجه إلى الاستثمار في كل القطاعات و قطاع النفط هو من يكون أول المطبقين وقانون 25 لسنة 1955 نواة لهذا التوجه".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ليبي: فتح مكتب للمؤسسة الليبية للنفط بهيوستن الأمريكية غير صائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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