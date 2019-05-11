طاقة الألوان تواصل فعالياتها بابها

ابها شهد اليوم الثالث لفعالية طاقة الألوان بالقاعة الكبرى في أبها إقبالاً رائع ومميز من أهالي المنطقة، حيث شهدت حضور متنوع من كافة فئات المجتمع.

واستمرت الفعاليات المتنوعة والعروض المختلفة التي نشرت الأجواء الرمضانية الرائعة وأعادت التراث الفني القديم.

واستمتع الحضور بعروض بابا فرحان الاستثنائية، وعروض الضوء والليزر مان، والرسوم على الوجه للأطفال، وفن الديكوباج. كما عاش الزوار أروع التجارب المليئة بالمرح والحماسة، وصولاً إلى الاشتراك في مسابقات الحروف، كما حصل الزوار على فرصة التسوق من الأكشاك المؤقتة التابعة للفعالية، والاستمتاع بتناول ألذ المأكولات الاستثنائية التي تقدمها عربات الطعام المتنوعة.

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