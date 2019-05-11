بالتعاون مع وزارة التعليم تبدأ اليوم في جدة بطولة المملكة لـ #نخبة_دوري_المدارس

دوري المدارس.. مشروع رياضي وطني أطلقته الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم هذا العام لإعداد جيل اليوم ليصنع إنجازات المستقبل؛ إذ يهدف إلى اكتشاف المواهب في رياضة كرة القدم من المدارس ومنحها فرصة اللعب والبروز في دوري منظم يقام لمدة خمس سنوات على مستوى المملكة، حتى تمضي المواهب نحو الأندية والمنتخبات الوطنية، وذلك ليتواكب مع رؤية 2030.

كانت ركلة بداية هذا المشروع في الـ 13 من فبراير الماضي بمدينة الرياض، عندما دشن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دوري المدارس، الذي انطلق حينها بمرحلته التمهيدية على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة، إذ أقيمت مبارياته على أكثر من 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، بإشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين.

وبلغ عدد المدارس المشاركة في الدوري، 5447 مدرسة من كل مراحل التعليم العام، شاركت بـ 114367 طالباً في 11028 فريقاً، كأكبر دوري مدارس في منطقة الخليج العربي، وبعد غدٍ سيدخل دوري المدارس مرحلته الأخيرة لهذا العام، حيث ستقام منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لـ 32 فريقاً متأهلاً من تصفيات المناطق والمحافظات، بواقع 16 فريقاً عن مدارس المرحلة المتوسطة و16 فريقاً عن مدارس المرحلة الثانوية، وستلعب كل مباريات هذه البطولة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة وتستمر حتى الـ 19 من شهر رمضان المبارك الحالي.