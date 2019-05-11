مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي في وقت واحد اليوم

صحيفة الخليج الإلكترونية

تنطلق الجولة 29 في الدوري السعودي اليوم السبت، وستكون جميع مباريات هذه الجولة والقادمة في نفس التوقيت نظراً لأهميتها.

سيواجه النصر الحزم في مواجهة القمة والقاع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهذا اللقاء هام جداً بالنسبة للفريقين، فالعالمي عليه الفوز بهذه المباراة والقادمة لمعانقة اللقب الغائب منذ سنوات، أما حزم الصمود فخسارته قد تعني الدخول في منطقة الهبوط من جديد، فالفارق بينه وبينها هو 3 نقاطٍ فقط.

سيحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق، سيكون عليه الفوز لمواصلة الضغط على فارس نجد أو اقتناص الصدارة منه في حالة التعثر، أما فارس الدهناء فسيدخل المباراة بلا ضغوط، حيث أن وضعه في الدوري أصبح آمناً بشكلٍ كبير وهو الأمر الذي قد يؤثر على الموج الأزرق الذي لابديل له عن الفوز.

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صعد الاتحاد إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وهي مفارقة لا تعكس وضعه المتردي في الدوري السعودي هذا الموسم، فبعد أن كان واحداً من ثلاثي المؤخرة طوال الموسم خرج منها الآن لكنه قريباً منها جداً ولا يفصله عنها إلا 3 نقاطٍ فقط، لذا سيكون عليه الفوز بمباراتيه المتبقيتين في الدوري لضمان الاستمرار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وعدم اللجوء لحساباتٍ معقدة، وسيواجه العميد هذا الأسبوع فريق من وسط الجدول هذا الموسم هو الفتح، أما الأسبوع القادم فسيقابل أُحد الذي هبط بالفعل.

ضمن التعاون المشاركة في آسيا الموسم المقبل بفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين، وخرج بذلك من لعبة الصراع على المركز الرابع في الدوري هذا الموسم المتواجد بها الشباب والأهلي، لكن سكري القصيم سيكون على موعد مع لقاء قوي هذا الأسبوع يمكننا أن نعتبره قمته، حيث سيجمعه بالليث الأبيض المتشبث بالمركز الثالث هذا الموسم، والذي لابديل له عن الفوز قبل ديربي الرياض في الجولة الأخيرة الذي قد يكون بوابة اللقب للهلال الذي لن يفرط في نقاط اللقاء الثلاث بسهولة.

لن تقل مباراة الأهلي في هذه الجولة قوة، حيث سيواجه الفيصلي العنيد جداً أمام الكبار، لكن العنابي ستنقصه الدوافع والأهداف من اللقاء، فوضعهم في الدوري آمن بعيد عن الهبوط وبعيد عن مراكز دوري الأبطال، لكن على الراقي الحذر، فالفريق سيدخل بلاضغوط ولن يفكر في شئ إلا الاستمتاع بكرة القدم، وهو ما قد يضع الأخضر في مأزق.