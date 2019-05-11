كاريلو والعابد خارج قائمة الهلال أمام الإتفاق

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صحيفة الخليج الإلكترونية
اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء الجمعة تحضيراته لملاقاة مضيفه الاتفاق مساء السبت ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتملت التدريبات على جوانب ترفيهية وتكتيكية اختتمها “ شاموسكا “ بمناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما استبعد مدرب الفريق السيد شاموسكا كل من “سلمان الفرج، وكاريلو، ونواف العابد، وعمر عبدالرحمن “ من قائمة المباراة وذلك لإستكمال برامجهم التأهيلية والتدريبية في الرياض غداً السبت.
ويقد غادرت بعثة الفريق الأول مساء امس الجمعة إلى “ الدمام “ تأهباً للمباراة أمام الفريق الاتفاقي عند الساعة 10:30 من مساء السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد.
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