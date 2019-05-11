اقتتاح فرع جديد لقطوف وحلا بالنماص

أميرة الشهري تم افتتاح فرع قطوف وحلا الفرع الخامس والسبعون في محافظه النماص الواقع على شارع ابو بكر .

اليوم ٥ رمضان وقد تم افتتاح الفرع من قبل مالك قطوف وحلى على مستوى المملكه الاستاذ احمد التميمي وقد شهد حضور مبهر من اهل النماص وماجاورها وقد قام الاستاذ سعيد السرحاني بتقديم افتتاح فرع قطوف وحلى والسحب على ٥ أطقم ذهب وايفون وهدايا للأطفال

كما تميز قطوف وحلا

من التشكيلة الواسعة من الحلويات المستوردة والتقديمات للمناسبات لكل ما تحتاجة تحت سقف واحد .

كما تقدم قطوف وحلا دعوة للاشتراك لجميع الأسر المنتجة لعرض منتجاتهم. @alkhaleeg

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