برونو قائد برايتون سيعتزل بعد مواجهة مانشستر سيتي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
رويترز
يعتزم برونو قائد برايتون آند هوف ألبيون الاعتزال عقب مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بعد خوض أكثر من 200 مباراة مع ناديه.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 38 عاما إلى برايتون في 2012 وخاض 17 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز 17 برصيد 36 نقطة.
وقال كريس هيوتون مدرب برايتون في مؤتمر صحفي يوم الخميس ”خدم برونو النادي بشكل رائع كما أبهرني شخصيا. إنه لاعب رائع ويملك شخصية ساحرة ويتمتع باحترافية عالية.
وتابع ”لعب دورا بارزا في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز وكذلك في الموسمين اللذين خضناهما على هذا المستوى. إنه في 38 من عمره ويلعب في أفضل مسابقة للدوري في العالم لكن مستواه لا يعكس سنه“.
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