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بانشون يرحل عن كريستال بالاس في نهاية الموسم

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

رويترز

ااعلن نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن لاعب الوسط جيسون بانشون سيرحل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.

وقضى بانشون قائد بالاس السابق نحو ستة أعوام في ملعب سلهورست بارك بعدما كان قد انضم في بادئ الأمر على سبيل الاعارة من ساوثامبتون في 2013 قبل أن يوقع عقدا دائما في يناير كانون الثاني 2014.

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وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما 16 هدفا في 169 مباراة لكنه عانى لدخول التشكيلة تحت قيادة المدرب روي هودجسون هذا الموسم لينتقل على سبيل الاعارة إلى هدرسفيلد تاون حتى نهاية الموسم.

وقال بانشون ”تشرفت بالدفاع عن ألوان الفريق الممثل لمسقط رأسي وسأرحل عن النادي بكثير من الذكريات التي لن أنساها ما حييت“.

وتابع ”أرغب في توجيه الشكر لكل فرد في بالاس وخاصة كل أفراد الفريق من لاعبين وأجهزة فنية وكل المدربين الذين عملت معهم“.

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