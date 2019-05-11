تقارير: البرمائية يو إس إس ستنضم إلى القطع البحرية المرافقة لـ #حاملة_الطائرات_لنكولن

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت مصادر إعلامية أن، البرمائية يو إس إس ستنضم إلى القطع البحرية المرافقة لحاملة الطائرات لنكولن. وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن مرور حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن، عبر القناة، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام المصرية الرسمية. وكان جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح الأحد إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بنشر معدات عسكرية لتكون “على أتم الاستعداد للرد في حال وقوع أي هجوم” من قبل إيران أو حلفائها.

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