وأشعل تحرش الشاب بالفتاة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر قائمة الهاشتغات في السعودية. وحاول شاب التحرش بفتاة في أثناء تواجدها بالمركبة، وهو ما أدى للمطالبة بمحاسبته. وبالقرب من مجمع سعودي للمقاهي، قام شاب بتوجيه حديثه إلى فتاة بسيارتها قائلا: "انزلى أنا أبيك"، وهددها، فقامت الفتاة بتصويره ونشر المقطع على السوشيال ميديا. Advertisements وأطلق مغردون هاشتاغا بعنوان "متحرش_القصيبي". وأكدت الفتاة أن الحكومة "ما قصرت" بعد توجيه النائب العام بالقبض على الشاب. وقال أحد المغردين إنه تم القبض على الشاب في وقت قياسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر رغم تغييره ملامح وجهه... الشرطة السعودية تقبض على متحرش أشعل السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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