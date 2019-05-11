الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من "أنصار الله" شمال الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش نجحت في تحرير مواقع الشبكة شمال مديرية قعطبة (شمال الضالع)، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة مع الحوثيين".



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وأضاف أن "الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية، أجبر عناصر الحوثيين على الفرار باتجاه منطقة قردح".

ووفقاً للجيش، "أسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثيين، واغتنم الجيش أسلحة وذخائر".

وأشار إلى "أن من بين قتلى الحوثيين خلال المعارك، القيادي البارز أحمد خالد قاسم المتوكل".

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إلى ذلك، "أحبطت قوات الجيش مسنودة من المقاومة هجمات للحوثيين على مدينة قعطبة، وكبيدتهم خسائر كبيرة وأسرت عدداً من عناصرهم"، حسب موقع الجيش اليمني.

وذكر "26 سبتمبر" أن "طيران التحالف شن بالتزامن غارات على تحركات للحوثيين في جبهة مريس، أدت الى تدمير دبابة، ومقتل وجرح عدد من عناصرهم".

ولفت الى "تنفيذ الجيش قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مواقع وتجمعات للحوثيين شمال وغرب مديرية قعطبة".

وتدور معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في الضالع منذ مطلع أبريل المنصرم، تمكن خلالها مقاتلو الجماعة من السيطرة على مديرية الحشاء بالكامل ومناطق واسعة في مديرية قعطبة، وأخرى في مديرية الأزارق.