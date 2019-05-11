غرق 70 مهاجرًا وإنقاذ 16 آخرين قرب السواحل التونسية

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أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، غرق 70 مهاجرا وأنقذ 16 منهم اليوم الجمعة، بالقرب من صفاقس في تونس، إثر تحطم قارب كان يقلهم من ليبيا. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "تاب" اليوم الجمعة "غرق ما لا يقل عن 70 مهاجراً، يوم الجمعة، في أعقاب غرق قاربهم على مستوى المياه الدولية، على بعد 40 ميلاً من صفاقس. تم إنقاذ ستة عشر شخصا بواسطة قوارب الصيد". وأفادت الوكالة بأن "المهاجرون من أصل جنوب الصحراء، قد أبحروا من ليبيا". وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في يونيو الماضي، ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب يقل مهاجرين إلى 52 شخصا قبالة سواحل صفاقس.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني «أسفرت عمليات البحث عن انتشال أربع جُثث (إضافية) وبذلك يُصبح عدد الجثث التي تمّ انتشالها 52».وأضاف الشيباني «تم التعرف على هوية 36 تونسيا من بين الجثث و12 أجنبيا، وجار التعرف على هوية الجثث الأربع الأخرى».وأنقذ خفر السواحل، يوم الأحد، 68 شخصا بينهم
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني «أسفرت عمليات البحث عن انتشال أربع جُثث (إضافية) وبذلك يُصبح عدد الجثث التي تمّ انتشالها 52».
وأضاف الشيباني «تم التعرف على هوية 36 تونسيا من بين الجثث و12 أجنبيا، وجار التعرف على هوية الجثث الأربع الأخرى».
وأنقذ خفر السواحل، يوم الأحد، 68 شخصا بينهم 60 تونسيا، و5 من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وشخصان من المغرب وليبي إثر غرق مركب المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا قبالة محافظة صفاقس بجنوب شرق البلاد.
وكانت مدينة الوصل بالعراق، قد شهدت غرق عبارة الجزيرة السياحية، مما أدى إلى مقتل 85 شخصًا بين نسوة وأطفال ورجال، بحسب ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.
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