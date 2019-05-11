«أكاديمية» سلطان ومِنحُه.. شكراً

استمع

لو مررنا بعُجالة، على موضوع قد يكون لدى الكثير، معرفة واسعة به، وآخرون، على إلمام قليل، لكنّنا لا نخمّن أن أحداً لم يسمع به أو يعرف عنه شيئاً.

إنه المسرح أبو الفنون، وأرقاها، حيث تعود أصول نشأته إلى الاحتفالات التي كانت ترتبط بالطقوس الدينيّة على مرّ الحضارات، وثمّة مخطوط لمسرحيّة دينيّة مصريّة كُتبت سنة 2000 قبل الميلاد. كما أن الأدب الإغريقيّ كان الأصل في المؤلفات المسرحيّة الغربيّة. وتطور المسرح اليوناني ليصل إلى قمة مجده في القرن الخامس قبل الميلاد.

وفي وطننا العربي، لم يدخل المسرح إلا مع مطلع القرن التاسع عشر، عبر البعثات التي أوفدها محمد علي من مصر، وقدوم الفرق الفنية الفرنسية والإيطالية، إلى بعض الأقطار العربية مثل مصر والشام. ثم تطوّر وازدهر على أيدي كتاب ومبدعين في عدد من الأقطار العربية.

Advertisements

وفي الإمارات، دخل المسرح قبل تشكل الاتحاد، في خمسينات القرن الماضي، وكان للمسرحية التي كتبها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عام 1958، بعنوان «نهاية صهيون» في نادي الشعب، يوم كان طالباً، وقعٌ أثار غضب الحاكم العسكري البريطاني، فأمر بإغلاق المسرح.

علاقة الدكتور سلطان القاسمي مع المسرح قديمة، وذات شجون، وليس مستغرباً أن تحتضن شارقة الثقافة، مهرجاني المسرح الخليحي، والمسرح الصحراوي، وأيام الشارقة المسرحية، والمسرح المدرسي.

ويتوّج المثقّف الحاكم، هذا الشغف بأبي الفنون، بإنشاء «أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية»، لتكون مكاناً للتوجه العلمي والمعرفي لأهل المسرح، ويكاد ينتهي البناء فيها، واكتمل أعضاء هيئة التدريس، والأجهزة، ولم يبق إلا فتح الأبواب للدارسين. وقال سموّه: «نحن نراهن على أنه لا توجد أكاديمية بهذا المستوى، وقد خططت مع مجموعة خبراء عالميين، لإقامتها، والتجهيزات فيها على أعلى مستوى، وكذلك المدرسون، فقد تولى هذه الأكاديمية أكبر أساتذة المسرح في بريطانيا، وجلبوا معهم خبراء يستطيعون التدريب والتلقين والتطبيق، إلى جانب إعطاء العلم والمعرفة للتخرج فيما بعد».

لكنّ المفاجأة التي ترفع الهامات فخراً، هي أن الأب الحاني سلطان، أعلن عن تقديم منح دراسية كاملة، مع الإقامة، لكل الموهوبين من جيل الشباب من المسرحيين من أبناء الوطن العربي، للدراسة والتأهيل العلمي في الأكاديمية.

سلطان الثقافة لايفتأ، يقدّم دروساً في الحضارة والتعامل الإنساني الراقي، نرجو من الله أن يمدّ في عمره، فالأيام حبلى بمفاجآت سارّة.

[email protected]