«إدلب» لم تعد مؤجلة

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بعض التحليلات، لا بل والمعلومات أيضاً، أفادت بأن النظام السوري كان يرغب في الشروع بمعركة استعادة إدلب من المعارضة المسلحة مباشرة بعد الانتهاء من استعادة الأراضي المتاخمة للحدود الأردنية، وكذلك الغوطة الشرقية، ومحيط دمشق، بغية إلحاق ما يعتبره هزيمة ساحقة بالمعارضة، واستعادة سلطته على كامل الأراضي السورية، أو على الأقل، على المدن الرئيسية فيها، لكن من أخّر عملية إدلب كان الروس.

ارتأى بوتين، في حينه، منح فرصة لأردوغان كي ينفذ ما اتفق عليه في أستانا، ضمن التفاهم الثلاثي: الروسي - التركي - الإيراني، كي يجري العمل على الفصل بين ما عرف ب «المعارضة المعتدلة»، والمعارضة المتشددة، وفي حال إدلب بالذات، فإن المقصود بالأخيرة كانت «جبهة النصرة»، النسخة السورية من تنظيم القاعدة، وربما راهن الروس على دفع الأتراك لمواجهة مع «النصرة»، غايتها محاصرتها وإضعافها لمصلحة تقوية المعارضة المحسوبة على أنقرة، ممثلة في الأذرع المسلحة للإخوان المسلمين السوريين.

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وفي المجمل، فإن الروس كانوا يدركون هشاشة تفاهماتهم مع الأتراك بالذات، حول الوضع في سوريا عامة، وليس في إدلب وحدها، ولكنهم لا يريدون، أو بالأحرى لم يكونوا يريدون استعجال الدفع بالتناقضات في المواقف، وفي الرؤية حول طريقة حسم الصراع المسلح في سوريا، إلى الواجهة، بغية «تحييد» الموقف التركي ما أمكن، معولين في ذلك على الوقت، وما يحمله من مستجدات على الأرض.

لكنْ ل«الصبر» الروسي حدود. هم أرادوا أن يلتقط أردوغان مغزى موقفهم بتأجيل معركة إدلب، حيث مارسوا على دمشق ما يلزم من ضغوط لحملها على قبول ذلك، ولكنهم لن يوافقوا على أن تظل إدلب مدججة بالسلاح، ومرتعاً «للنصرة»، ومن هم على شاكلتها ،وهواها، من مسلحين، وأنهم لن يترددوا في الذهاب إلى الخيار العسكري، حين يتيقنون من أن أردوغان باقٍ على مراوغته في تنفيذ المطلوب منه، روسياً.

في كلمات موجزات، فإن «المؤجل» لن يبقى مؤجلاً إلى ما لانهاية، وأنه لا بد أن تحين لحظة الحسم العسكري بعد أن تعذرت تسوية الوضع سياسياً، ويبدو أن هذه اللحظة قد أزفت بالفعل، وأن معركة إدلب قد ابتدأت، حتى لو لم يجر الإعلان رسمياً عنها، وها هي حشود الفارين من قصف الطيران الروسي - السوري من سكان المدينة الأبرياء تتزايد هرباً من الموت المحقق الذي ينتظرهم في أسابيع الحسم القادمة.

لم يفت الأوان بعد على أردوغان كي يدرك أن الروس لم يفعلوا كل ما فعلوه في سوريا ليتركوه، هو أو سواه، ينعم بغنائم مجانية هناك.

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