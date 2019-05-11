مركبة إلى القطب الجنوبي للقمر بحلول 2024

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف حيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» وشركة «بلو أوريجن» الفضائية، أمس الأول، في واشنطن عن مشروع مركبة قمرية يريد استخدامها لنقل التجهيزات، وربما البشر إلى القطب الجنوبي للقمر بحلول العام 2024. وقال خلال عرض أمام الصحفيين «أقدم لكم بلو مون».

وكشف عن مجسم لمركبة كبيرة زنتها عدة أطنان قادرة على حمل أربعة مسبارات.

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وأوضح بيزوس أنها مركبة رائعة، وستتوجه إلى القمر. وأشار إلى أن العمل عليها بوشر قبل ثلاث سنوات. وهي قادرة على نقل معدات علمية، فضلاً عن مسبار للبشر أيضاً.

ويهدف من خلالها الهبوط على القطب الجنوبي للقمر حيث تتوافر المياه. ويمكن استخدام المياه لإنتاج الهيدروجين الذي يستخدم بعد ذلك كوقود لاستكشاف النظام الشمسي. ولم يحدد تاريخ أول عملية إطلاق، إلا أنه أيد هدف الإدارة الأمريكية بإرسال رحلات مأهولة إلى القمر بحلول العام 2024 وقال إن مركبته القمرية ستكون جاهزة لهذه المهمة.

وأضاف «يمكننا المساعدة في احترام هذه المهلة، لأننا بدأنا العمل قبل ثلاث سنوات. حان الوقت للعودة إلى القمر، لكن هذه المرة سنبقى فيه».