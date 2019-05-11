«الكاتب» يتصدر الأعمال الأكثر رواجاً على «نتفليكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يمرّ سوى أيام على انطلاق عرض مسلسل «الكاتب» للنجم باسل خياط مع بداية شهر رمضان المبارك، حتى تصدّر قائمة الأعمال الأكثر رواجاً ومشاهدة عبر شبكة «نتفليكس» العالمية؛ ليكون واحداً من أهم ما تعرضه المنصة خلال الفترة الحالية، مستقطباً نسبة مشاهدة مرتفعة جداً في مختلف دول العالم.

المسلسل المشوق بدأ يكشف عن خفايا وأسرار لشخصيات ستفاجئ المتابعين، بما ستُقدم عليه في الحلقات المقبلة.