تعديلات سريعة على حلقات «رامز في الشلال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تدرس إدارة قنوات mbc إجراء تعديلات سريعة على حلقات برنامج المقالب «رامز في الشلال»، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال على شاشة الفضائية في رمضان.

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر: إن لجنة مختصة بالمجلس بدأت في دراسة الموقف القانوني للمحطة السعودية، والتواصل مع مسؤولين بإدارة البرامج بها، على خلفية شكاوى عدة تلقتها اللجنة من البرنامج الذي يقدمه جلال.

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام،: إن الموضوع سيتم بحثه من كافة جوانبه، مشيراً إلى اتصالات جرت بين المجلس ومسؤولين سعوديين، تعهدوا بأن تقوم إدارة القناة بضبط الحلقات القادمة من البرنامج، بما يتناسب مع الشهر الكريم، والحرص على المعايير المهنية.