«جرش» ينطلق 18 يوليو بمشاركة محمد منير ومارسيل خليفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

حددت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون الجديدة انطلاق دورته ال 34 يوم 18 يوليو/تموز المقبل، فيما أكدت مصادر مطلعة، أمس، مشاركة محمد منير ومارسيل خليفة ولطفي بوشناق ضمن حفلاته الرئيسية.

تضم القائمة الأوّلية كذلك نانسي عجرم ووائل كفوري للمرة الثانية على التوالي، كما يشهد المهرجان عودة محمد عساف بعد سنوات، والفنانة التونسية صوفيا صادق، إضافة إلى الفنان الأردني عمر العبداللات.

وأكد أيمن سماوي مدير المهرجان الجديد سعيه إلى نقلة نوعية، وتدارك سلبيات سابقة وإقامة أنشطة يومية في المسارح والساحات ال7 ضمن المدينة الأثرية مثلما كان في بداياته. واتفقت الإدارة مع فرق خليجية ومصرية ولبنانية وأجنبية؛ للمشاركة ضمن الفعاليات التي تستمر نحو أسبوعين.