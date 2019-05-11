شباب الأهلي يهزم النصر.. والفجيرة يشعل معركة الهبوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد شباب الأهلي الضغط على الملك الشرقاوي المتصدر بعد فوزه على مضيفه النصر 3-1 أمس في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد آل مكتوم في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من دوري الخليج العربي.

وسجل محمد مرزوق برأسية (12) وأحمد خليل بركلة حرة رائعة (20) ولوفانور هنريكي (90+3) أهداف شباب الأهلي، والبرازيلي سيرجيو دوترا (45) هدف النصر، علماً أن «العميد» أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمود خميس (58) ثم بتسعة بعد طرد دوترا (78)، ورغم ذلك كاد يعادل النتيجة في الدقيقة 87 بعدما احتسبت له ركلة جزاء سددها البديل حبيب الفردان وأبعدها ماجد ناصر ببراعة. ورفع شباب الأهلي رصيده في المركز الثاني إلى 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر الذي بإمكانه حسم اللقب اليوم السبت في حال فوزه على مضيفه الوصل في ختام المرحلة.

وأحيا الفجيرة آماله بالبقاء بعد فوزه الكبير على مضيفه الظفرة بخمسة أهداف سجلها الجزائري محمد بن يطو(2و18 و84) والبرازيلي فرناندو غابريال (10) وأحمد موسى (55)، مقابل هدف سجله الأوروغوياني نيكولاس ميليسي (21).

وأهدر البرازيلي صامويل روزا ركلة جزاء للفجيرة في الدقيقة 74.

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وبقي الفجيرة في المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة فقط عن الإمارات الثاني عشر والذي توقف على نفس الرصيد بعد خسارته أمام مضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها زايد العامري( 73) والمغربي ناصر برازيت (89) والبرازيلي ليوناردو (90+4).

وعزز الجزيرة مركزه الثالث برصيد 44 نقطة.

وفاز بني ياس على ضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف سجلها الإسباني بيدرو كوندي (7 و50 و62)، مقابل هدفين سجلهما عبدالله أحمد (31) وأحمد النقبي (87)، وأهدر المجري جوجاك ركلة جزاء لكلباء في الدقيقة 28.

ورفع بني ياس رصيده في المركز السادس إلى 39 نقطة، مقابل 24 لكلباء.