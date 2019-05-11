انطلاقة قوية لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتواصل فعاليات المسابقة القرآنية الدولية في دورتها «23» التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في قاعة غرفة تجارة دبي، وذلك في ظل التنافس القوي للمتسابقين في الأيام الثلاثة الأولى للمسابقة.

وحضر فعاليات المسابقة في يومها الثالث المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة ونائب وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وممثلو رعاة اليوم الثالث كل من ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجموعة بنك دبي الإسلامي، وعدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي والقنصلي، وجمع كبير من الحضور متابعي فعاليات المسابقة.

وشارك في مسابقة اليوم الثالث كل من المتسابقين عبدالعزيز شوكري من الجزائر ويتسابق في الحفظ برواية ورش عن نافع، فيما يحفظ المتسابقون الآخرون برواية حفص عن عاصم وهم كل من، عبد الرحمن رمضان من تنزانيا، فضلو زينو من إثيوبيا، عبيدة معن فريحات من الأردن، أحمد محمد إبراهيم من كينيا، محامي الدين صالح من الفلبين، والأريني باه مامادو من الجابون.

وأشاد بوملحة بالرعاية الكبيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، راعي ومؤسس الجائزة، وبما يقدمه سموه بسخاء ودعم لهذه الجائزة المباركة وفروعها، مما حقق نجاحها وتميزها على المستويين المحلي والدولي منذ بدايتها وحتى دورتها الحالية الثالثة والعشرين، وقال إننا نشكر الله تعالى على أن وفقنا لاختيار شخصية العام الإسلامية لهذا العام جمعة الماجد، كأحد رجال ورواد عمل الخير والفكر والثقافة والإنسانية والعطاء، وقد استحسن هذا الاختيار كل أهل الخير والعطاء والفكر والثقافة بالإمارات والأوساط المعنية بها في دولتنا الحبيبة لما لجمعة الماجد من بصمات واضحة وعطاءات متعددة في هذه الميادين التي تخدم البشرية جميعاً.

من جانبه قال المهندس سامي قرقاش عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة العلاقات العامة، إن اختيار جمعة الماجد شخصية العام الإسلامية لهذا العام، اختيار صادف أهله لما له من أنشطة وخدمات كبيرة في جميع المجالات الثقافية والتعليمية والخيرية.

وقال علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، نبارك لجمعة الماجد اختياره شخصية العام الإسلامية، هذا الاختيار الذي صادف أهله، وعلى دوره الكبير في خدمة كتاب الله والعلم والدين والعالم الإسلامي.