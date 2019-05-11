شكرا لقرائتكم خبر عن مثقفون: الشارقة صاحبة رسالة إنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مثقفون إماراتيون وإيطاليون، أن الشارقة تحمل رسالة ثقافية إنسانية، تسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون والتبادل والثقافي بين الشعوب، لما له من دور كبير في القضاء على ظاهرة الجهل بالآخر، ورفضه، وكراهيته، وأشاروا إلى الدور الكبير الذي يلعبه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المتمثل في دعم الإنتاج المعرفي على المستويين العربي والعالمي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها جناح الشارقة ضيف شرف المعرض، تحت عنوان «طريق الكتب»، واستضافت كلاً من الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والكاتب والناشر الإيطالي البروفيسور إرنستو فريرو، وسعيد حمدان مدير عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، وأدارت الجلسة الكاتبة الإيطالية لوسيا سييرا.

وعبر الصايغ عن سعادته بتتويج الشارقة ضيف شرف معرض تورينو الدولي للكتاب، وأكد أن مشاعر العرب تجاه الشعب الإيطالي تتسم بالألفة والتقارب، وقال: «نحن نعتبر الشعب الإيطالي صديقاً لنا، وننظر لكل فرد من هذا الشعب فنرى فيه الصفات الجميلة كالصدق، والطيبة، والكرم».

وحول واقع الثقافة في الإمارات قال الصايغ: «نحن هنا لنقل رسالة صاحب السمو حاكم الشارقة، فنقدم الإمارات للعالم من بوابة منجزاتها الثقافية والمعرفية».

وتابع: «نسعى بفخر لمشاركة منجزاتنا مع العالم، فقبل 50 عاماً لم يكن في الإمارات جامعات، واليوم فيها أكثر من 100 جامعة، ولم يكن لدينا حراك ثقافي نشط، بينما اليوم هناك مئات الكتاب والأدباء والفنانين المؤثرين عربياً وعالمياً، ووجودنا اليوم في جناح الشارقة في أحد أهم معارض الكتب الدولية بهذه المكانة الرفيعة، خير دليل على المكانة التي وصلت لها الإمارات بفضل الدعم اللامحدود من قيادتها التي تراهن على الفرد ومعرفته في استمرار مسيرة تطورها».

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وعبر البرفيسور «إرنستو فريرو» عن تقديره للدور الثقافي والإنساني الذي تمارسه الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، وقال: «إن هذا الدور دليل أننا أمام دولة لها مشروع ثقافي عالمي تكرس له ما يلزم من جهد وموارد»، وأضاف: العالم يحتاج للكثير من العمل لترميم ما لحق به من ضرر نتيجة الأزمة الثقافية الإنسانية المتمثلة بالجهل بالآخر، كما أن تنشيط حركة الترجمة، وتبادل الثقافات والمعارف والفنون بين الشعوب، كفيل بجعل العالم مكاناً أفضل».

وأوضح فريرو، أن الموارد المخصصة لدعم الإنتاج المعرفي، ما زالت دون المستوى المطلوب، وهو الذي يفرض على حكومات العالم القيام بواجبها، وتخصيص المزيد من الدعم للنهوض بواقع المعرفة العالمي».

وأكد فريرو أن القطاع المعرفي العالمي، يحتاج للمزيد من الحرية الفكرية التي وصفها بأنها (عشق غير منقطع للحياة والعمل والتقدّم)، مبيناً أن الشعب الإيطالي لديه فضول بطبعه، ويسعى للتعرف إلى ثقافات غيره، لكنه لا يزال أسير الثقافة الغربية التي ينسخها ويتبناها من دون تفكير، في الوقت الذي يحتاج إلى المزيد من الاقتراب والتعرف إلى الثقافات الشرقيّة بشكل عام، والعربية بشكل خاص، وأوضح أن مشاركة الشارقة في معرض تورينو للكتاب ومعارض الكتب الدولية الأخرى، سيغير تدريجياً من المعادلة السائدة، وسيساهم في تنويع الخيارات الثقافية المقدمة للأجيال الجديدة.

وتحدث د. سعيد حمدان عن دور صاحب السمو حاكم الشارقة، في التعريف بدور ومكانة الثقافة العربية عالمياً، ونوه بآخر زيارة لسموه إلى إيطاليا حيث أطلق النسخة الإيطالية من كتابه «حديث الذاكرة» الذي يكمل قصة سموه في كتاب «سرد الذات» التي روت حياته منذ الطفولة إلى تسلمه سدة الحكم في ظل ظروف متغيرة، كما توقف فيه عند سيرة وحياة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد حمدان أن حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تقديم سيرة باني ومؤسس الدولة باللغات غير العربية، يجسد مشروع سموه في تعزيز مكانة الثقافة العربية عالمياً عبر التعريف بقيم ومبادئ رموزها.

وقال «إن اختيار الشارقة ضيف شرف «تورينو للكتاب» يشير إلى مدى الاهتمام الدولي بالثقافة العربية، ويترجم رغبة المثقفين العالميين بالتعرف إلى الأدب والفن والشعر والمسرح العربي»، وأشار إلى أن جناح الشارقة في المعرض قدّم هذا العام أكثر من 57 كتاباً عربياً باللغة الإيطالية، وهذا يشير إلى أن المعرفة والثقافة هما المدخل السليم لتعزيز العلاقات المستدامة بين الأمم.