ضيوف رئيس الدولة يزورون المرضى في المستشفيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

زار بعض العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرضى في المستشفيات مواسين لهم ولذويهم فأدخلوا التفاؤل والبسمة والرضى بقضاء الله وقدره عليهم بهذه الزيارات والدعوات الرمضانية.

تأتي هذه الزيارات ضمن البرامج الذي أعدتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للعلماء الضيوف، لتشمل فوائدها كل شرائح المجتمع بمن فيهم أولئك المرضى الذين يقيمون في المستشفيات، وكان لهذه الزيارات أثر جميل في مواساة المرضى ومرافقيهم ذكرتهم بأجواء رمضان وبما أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين والذاكرين وخاصة أولئك الصابرين في السراء والضراء.

وواصل العلماء إلقاء المحاضرات في مجالس الأحياء، ففي مجلس مفلح عائض الأحبابي في العين بين المحاضر الدكتور جعفر أولفقي العلاقة الأبوية بحضور الآباء والأبناء.

وفي مجلس بخيت سويدان النعيمي في العين أيضا طرح الدكتور عبد المرضي موضوع المؤثرات العقلية.

وفي مجلس سالم بن لوتية العامري في العين تناول الدكتور محمود توفيق محمد، موضوعا مهما بعنوان «الوقف عطاء ونماء».

فيما أفاض بقية العلماء المحاضرين في المساجد والمؤسسات في مفهوم التسامح وأنواعه.