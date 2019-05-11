«الصحة» تؤهل 350 طبيباً لتقديم خدمة الإقلاع عن التدخين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكد الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات الصحية، أن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة، تتمثل بتأهيل كافة أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية والذين وصل عددهم ل 350 طبيباً، للتعامل مع المدخنين وتقديم الاستشارة لهم للإقلاع عن التدخين، ليكون الطبيب قادراً على تقديم خدماته لكل المرضى المدخنين المراجعين للعيادات الأخرى لأي سبب مرضي، حيث إنه بمجرد اكتشاف الطبيب أن المريض مدخن يقدم له الاستشارة، وإعطائه الفرصة للإقلاع عن التدخين، وستساهم المبادرة في تقليل مؤشر استخدام التبغ ونسبة المدخنين بالدولة، حيث وصلت نسبة المدخنين البالغين ما فوق 18 عاماً بلغت 9.1 في المئة، في نتائج المسح الصحي لعام 2018.

وأوضح أن عدد عيادات الإقلاع عن التدخين وصل إلى ١٥ عيادة، متوزعة على مراكز الرعاية الصحية الأولية، واستقبلت العيادات سيدات مدخنات، ومراهقين برفقة ذويهم، ولكن أعدادهم قليلة جداً، والفئة الأكبر تتمثل في الرجال، وعند تقديم الخدمة في الرعاية الصحية الأولية، سوف نقلل الحرج على السيدات. مؤكداً أن الوزارة تدرس إطلاق مبادرة وطنية تستهدف طلبة المدارس لوقايتهم من التدخين.

وقال إنه سيتم تأهيل كافة الأطباء في الرعاية الأولية، وتدريبهم للتعامل مع المدخنين وتقديم العلاج الطبي والسلوكي لهم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات العملية والنظرية التي يحتاج لها الطبيب، لاستقطاب أعداد أكبر من المرضى وتوعيتهم بمخاطر التدخين وتقديم الاستشارة الطبية لهم، والمتسقة مع أحدث أساليب وطرق العلاج المتاحة عالمياً.

وأضاف: المبادرة حالياً في مرحلة الإعداد، وسيتم إعداد المادة العلمية لتدريب الأطباء، ويحتوي البرنامج على ساعات تدريبية معتمدة من الوزارة، والبرنامج يشمل الجانب النظري والعملي، ويمتد لستة أسابيع للمادة النظرية، ويومين للتدريب العملي، ويحصل الأطباء على شهادة معتمدة، وسيتم التركيز على آلية التعاطي مع المدخنين، وطرق الوقاية قبل الوصول للإدمان، وكيفية مساعدة المريض للإقلاع، وآلية وصف الأدوية لمساعدته على الإقلاع، وتوعيتهم بمضارّ التدخين، ونستهدف غير المدخنين أيضاً، وسيتم تمكين الأطباء من كافة المعلومات المتعلقة بالتدخين، ومتوقع الانتهاء من الإعداد خلال شهر، وتطبيقه، وتدريب أكبر عدد من الأطباء خلال العام الجاري، وبمجرد تأهيل الطبيب سيتم تقديم الخدمة مباشرة في مراكز الرعاية الأولية.

وأكد أن الطبيب سيكون قادراً على أن يقدم لكل مريض مدخن، فرصة الإقلاع عن التدخين عبر زيارته المعتادة للمركز، سواء عند تعرضه لوعكة صحية كالإنفلونزا أو مراجعته الدورية للسكري وغيرها من الأمراض، ويحصل فوراً على الاستشارة الطبية وخدمات التوعية، فضلاً عن وصف بعض الأدوية المساعدة للإقلاع. لافتاً إلى أن المبادرة سوف تزيد من عدد المدخنين الذين سيخططون للإقلاع عن التدخين.